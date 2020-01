Scherma, Coppa del Mondo 2020: GRANDE ITALIA A L’AVANA! Spadiste azzurre in trionfo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Fantastico risultato della squadra azzurra di spada femminile. L’ITALIA ha conquistato la vittoria nella prova di Coppa del Mondo a L’Avana. Il quartetto composto da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola ed Alberta Santuccio riporta l’ITALIA sul gradino più alto del podio dopo l’ultima volta datata Maggio 2017. Un successo importantissimo anche in ottica qualificazione olimpica. Infatti le azzurre conquista punti molto pesanti verso la corsa a Tokyo 2020 quando mancano solamente due tappe che assegnano punti per le Olimpiadi: Barcellona (9 Febbraio e Suzhou (22 marzo). Una vittoria arriva in finale contro l’Estonia con le azzurre che si sono imposte con il punteggio di 33-30. Un percorso comunque veramente difficile per l’ITALIA, che in semifinale ha vinto alla stoccata supplementare contro la Francia per 41-40. In precedenza erano arrivate ... Leggi la notizia su oasport

