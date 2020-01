Sampdoria-Brescia 5-1, Quagliarella torna bomber: le pagelle di CalcioWeb, Jankto e Linetty gol e assist (Di domenica 12 gennaio 2020) Sampdoria-Brescia – Vittoria in rimonta per la Sampdoria di Claudio Ranieri sul Brescia di Eugenio Corini. I blucerchiati tornano così al successo, mentre si apre una mini-crisi per le Rondinelle. Partenza migliore degli ospiti con il gol del vantaggio di Chancellor su grande assist di Torregrossa. Seconda rete in Italia per il centrale venezuelano. La Samp rimane per un po’ tramortita ma quando si riaccende è letale. Linetty trova il pareggio con un bel sinistro su clamoroso errore di Mateju, Jankto conclude al volo su assist dello stesso Linetty per il gol del sorpasso allo scadere del primo tempo. Nella ripresa viene annullata una rete al Brescia per un netto fuorigioco di Torregrossa, bravo poi a servire Bisoli. La Sampdoria cala il tris con il suo capitano, Fabio Quagliarella. Calcio di rigore concesso per un tocco di mano di Mangraviti e perfetta realizzazione ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

BresciaOfficial : Al minuto 14 segna Chancellor per il @bresciaofficial Parziale: Sampdoria 0 - Brescia 1 #SampBrescia #SerieATIM… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Sampdoria 5-1 Brescia Torino 1-0 Bologna Fiorentina 1-0 SPAL #SSFootball - 1canalesport : Sampdoria-Brescia 5-1, pokerissimo blucerchiato e la classifica respira -