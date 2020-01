Papa Francesco: “Se bimbi piangono, allattateli in chiesa” (Di domenica 12 gennaio 2020) Durante la la celebrazione di 32 battesimi nella Cappella Sistina, Papa Francesco ha invitato tutte le madri presenti ad allattare i bambini anche in chiesa, qualora ci fosse la necessità. Papa Francesco: “Allattate i bambini in chiesa” Durante la celebrazione di ben 32 battesimi nella Cappella Sistina, Papa Francesco domenica 12 gennaio ancora una volta ha stupito tutti. Approfittando della presenza di numerose madri, infatti, le ha invitate a rendere più “comodo” l’incontro con Gesù, permettendo l’allattamento anche in chiesa: “I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta. Non sono abituati a stare chiusi in un ambiente un po’ caldo, a essere vestiti così a festa… Avranno disagio… Inizierà uno a piangere e poi gli altri. Inizierà un concerto, ancora non è iniziato… Ma non spaventatevi lasciateli ... Leggi la notizia su notizie

