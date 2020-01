Meteo freddissimo in Alaska, avanzano i ghiacci marini ai massimi degli ultimi anni (Di domenica 12 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: l'ondata di freddo che ha colpito l'Alaska continua, facendo raggiungere temperature che non erano state più toccate da diversi anni. La giornata dell'8 Gennaio è stata, come temperature medie dello Stato, la più fredda dal lontano 28 Gennaio 2012. Fairbanks è la città più grande della parte centrale dell'Alaska, con una popolazione di oltre 35 mila abitanti, ed è anche la città di grandi dimensioni più fredda di tutti gli Stati Uniti. La temperatura media del mese di Gennaio è infatti di -22,2°C, ed il suo record di freddo storico è stato di -54°C il lontano 14 Gennaio 1934. In questo mese di Gennaio la temperatura si è gradualmente abbassata fino a raggiungere una temperatura minima di -41,7°C per tre giorni consecutivi, tra l'8 ed il 10 del mese, mentre la massima si è fermata a -37,8°C. Lo scorso anno l'inverno dell'Alaska fu piuttosto mite, Fairbanks ... Leggi la notizia su meteogiornale

heart_ahgase : @arsparagi Grazie, io stavo già preparando il cappottino perché quì a Genova non fa freddissimo, poi ho guardato il… -