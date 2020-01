Meteo 7 Giorni: ANTICICLONE e INVERNO ancora lontano, ma novità in vista (Di domenica 12 gennaio 2020) Meteo SINO AL 18 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Il campo di alta pressione ha perso un po' di smalto negli ultimi Giorni, per l'azione combinata di infiltrazioni atlantiche e di un piccolo ciclone che è andato ad annidarsi tra Algeria e Tunisia. Questa piccola area ciclonica sta contribuendo a richiamare correnti un po' più fredde dai Balcani ed è attesa in spostamento verso il Mar Libico. I flussi orientali hanno parzialmente smosso l'aria, contribuendo anche al ridimensionamento della nebbia e dello smog in Val Padana. Ora, a seguito del nuovo rinforzo dell'alta pressione, vi sarà una nuova intensificazione delle nebbie e dell'inversione termica, con freddo in accentuazione sulle pianure del Nord. Il vortice africano, in spostamento verso il Mar Libico, riuscirà ancora ad influenzare il Meteo tra l'estremo Sud e le due Isole Maggiori. Nei primi Giorni della ... Leggi la notizia su meteogiornale

