Meghan Markle, la Regina convoca Kate Middleton e spunta un nuovo retroscena (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo la decisione di Meghan Markle e Harry di abbandonare la Royal Family, la Regina convoca Kate Middleton e il resto della famiglia a Palazzo per discutere della Megxit. La situazione è piuttosto delicata e, come riportano diversi tabloid, ha colto la Sovrana totalmente di sorpresa. L’annuncio dell’addio alla Corona è arrivato su Instagram il giorno del compleanno di Kate Middleton, gettando la Famiglia Reale nel panico. William e Carlo sono furiosi, tanto che avrebbero minacciato Harry e Meghan di non fornirgli i fondi di cui hanno bisogno per trasferirsi in Canada, mentre Catherine sarebbe profondamente delusa dalla cognata. Secondo quanto svela la Press Association, la Regina avrebbe convocato un summit urgente che si terrà lunedì nel castello di Sandringham, la sua dimora invernale dove la famiglia ha trascorso il Natale prima che scoppiasse il caos. Alla riunione ci ... Leggi la notizia su dilei

