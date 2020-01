Lucia Borgonzoni propone fondo per aiutare persone che subiscono violenze: esiste da 15 anni (Di domenica 12 gennaio 2020) Un altro duello a distanza tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini, questa volta non incentrato sul tema dei sondaggi politici, a differenza di quanto abbiamo riscontrato pochi giorni fa sulle nostre pagine, quanto su un tema delicato come quello della realizzazione di un “fondo per aiutare persone che subiscono violenze“. Un’idea sicuramente apprezzabile ed un punto che potrebbe essere sottolineato nel percorso politico ce la candidata della Lega sta facendo, nel tentativo di conquistare la presidenza della Regione Emilia Romagna. Borgonzoni Altra gaffe di Lucia Borgonzoni sul fondo per aiutare persone che subiscono violenze Perché quella di Lucia Borgonzoni, a proposito del “fondo per aiutare persone che subiscono violenze”, va considerata a tutti gli effetti una gaffe? Partiamo proprio dalla contestualizzazione delle parole pronunciate dalla diretta ... Leggi la notizia su bufale

