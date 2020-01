LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: ARGENTO LOLLOBRIGIDA NELLA MASS START! oro per Kulizhnikov nei 1000. Tra poco Giovannini (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei di Speed skating (12 gennaio) – I favoriti di giornata (12 gennaio) 17.16: Tra poco la MASS start maschile con Andrea Giovannini, tra i grandi favoriti, e Michele Malfatti 17.13: Tattica perfetta delle olandesi con Wijfje che si è lanciata in fuga a due giri dal termine, Schouten ha lanciato lo sprint a un giro dal termine e ha passato la compagna a velocità doppia all’ultima curva, portandosi dietro LOLLOBRIGIDA che non è riuscita a superarla, bronzo per l’olandese Wijfje, quarta Kaselina, quinta Bonazza 17.12: E’ ARGENTOOOOOOOOOOO LOLLOBRIGIDAAAAAAAA!!! L’azzurra si piazza alle spalle di Schouten che va a riprendere Wjifje proprio nel rettilineo finale. Imbattibile l’olandese, quinto posto per Bonazza 17.11: Se ne va Wjifje a due giri dal termine 17.10: Si mette al comando ... Leggi la notizia su oasport

