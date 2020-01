Libia, l’annuncio del portavoce dell’esercito di Haftar: “Risposta dura in caso di violazione del cessate il fuoco” (Di domenica 12 gennaio 2020) Ahmed Al Mismari, portavoce dell’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, ha annunciato in un video il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte del 12 gennaio 2020, avvertendo che “in caso di violazione della tregua da parte dei nemici, la risposta sarà dura”. L'articolo Libia, l’annuncio del portavoce dell’esercito di Haftar: “Risposta dura in caso di violazione del cessate il fuoco” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

