Joseph Ratzinger: “Il celibato dei sacerdoti è indispensabile, ha grande significato. Non posso tacere” (Di domenica 12 gennaio 2020) “Io credo che il celibato” dei sacerdoti “abbia un grande significato” ed è “indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita”. A parlare è il Papa emerito Benedetto XVI in un libro scritto insieme al cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Il porporato africano è da tempo noto per i suoi volumi nei quali emerge un magistero molto più affine a quello di Ratzinger che a Bergoglio. Ma questa volta a fare rumore sono principalmente due cose. La prima è che il cardinale ha scritto un testo a quattro mani con il Papa emerito, che uscirà in libreria il 15 gennaio 2020, di cui Le Figaro ha pubblicato un’anticipazione destinata a fare molto rumore all’interno della Chiesa cattolica e non solo. E la seconda è la ferma presa di posizione di entrambi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

