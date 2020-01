Ercolano, oltre 2mila firme per far “rinascere” Villa Favorita (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoErcolano (Na) – Sono già più di 2mila i cittadini ercolanesi che hanno aderito alla petizione online promossa dal consorzio Costa del Vesuvio e dalla Pro loco di Ercolano per far “rinascere” il sito culturale di Villa Favorita. Lo storico complesso ercolanese di proprietà statale è stato, solo negli ultimi tempi, oggetto di un crollo che ha interessato un fabbricato di epoca ottocentesca. Ora i cittadini chiedono con forza un tavolo istituzionale per rilanciare il sito vesuviano. Villa Favorita ad Ercolano è una delle più eleganti ville vesuviane risalenti al settecento. Un capolavoro realizzato da Ferdinando Fuga e successivamente acquistata nel 1792 da Ferdinando IV di Borbone che la destinò a residenza reale. Tra le perle più pregiate di quello che verrà poi chiamato “Miglio d’Oro”. Il ... Leggi la notizia su anteprima24

