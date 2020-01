Carmagnola. Suv impazzito distrugge pensilina bus, a rimetterci una donna (Di domenica 12 gennaio 2020) Una donna di 52 anni è stata investita all’ora di pranzo in via Torino, nel centro di Carmagnola, da un suv Opel Frontera. Ricoverata, è grave. Il perchè un Suv possa finire la sua folle corsa contro una pensilina del bus è un’altra storia, quella che viene dopo, per capire se l’uomo 65enne che guidava … L'articolo Carmagnola. Suv impazzito distrugge pensilina bus, a rimetterci una donna proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

