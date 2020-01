Calciomercato Verona: le big inglesi su Kumbulla e Rrahmani (Di domenica 12 gennaio 2020) Calciomercato Verona: Mancheser United, Chelsea e Borussia Dortmund presenti al Bentegodi per Kumbulla e Rrahmani Alla corsa per Marash Kumbulla e Amir Rrahmani si iscriveranno presto anche Manchester United, Chelsea e Borussia Dortmund. Come riporta Sky Sport, infatti, le tre squadre sopracitate hanno mandato i propri osservatori ad assistere alla partita tra l’Hellas e il Genoa che si sta disputando al Bentegodi. I due difensori piacciono in Italia a Napoli e Inter che dovranno quindi difendersi dall’assalto delle due big inglesi e del club tedesco. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

