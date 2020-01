Calciomercato Juventus, scambio pazzesco con la Roma: i dettagli (Di domenica 12 gennaio 2020) Calciomercato Juventus, scambio pazzesco con la Roma: i dettagli del possibile affare tra la compagine bianconera e quella giallorossa. In attesa della sfida di questa sera, valida per la 19esima giornata di Serie A e in programma alle ore 20:45, Roma e Juventus potrebbero presto dare vita ad un clamoroso scambio di mercato. Lo riferisce … L'articolo Calciomercato Juventus, scambio pazzesco con la Roma: i dettagli proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

GoalItalia : Asse caldo di calciomercato tra Juventus e Roma: Bernardeschi, Zaniolo e Pellegrini i nomi in ballo [?? La Stampa] - romeoagresti : #Juventus, canale preferenziale per #Orsolini: 22,5 milioni di spesa in caso di acquisto nell’estate 2020; 30 milio… - romeoagresti : #Juventus pronta a respingere nuovi assalti per #Demiral ????? ?? -