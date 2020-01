Calcio a 5, trovato morto in strada il napoletano Antonio Capuozzo (Di domenica 12 gennaio 2020) L’ex portiere della Nazionale Antonio Capuozzo è stato morto nel Pescarese, a pochi passi dalla sua auto, non lontano dall’abitazione in cui viveva. Antonio Capuozzo, campione d’Italia di Calcio a cinque con il Pescara nella stagione 2015 ed ex giocatore della Nazionale, è morto a Montesilvano (Pescara) per un probabile malore, a due passi dalla … L'articolo Calcio a 5, trovato morto in strada il napoletano Antonio Capuozzo proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

