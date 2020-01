Biathlon | Dorothea Wierer resiste ed è quarta nella mass start di Oberhof 2020! Vince

LIVE Biathlon - Mass start femminile Oberhof 2020 in DIRETTA : Dorothea Wierer deve difendersi da Eckhoff e Olsbu. Nebbia fitta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 14.30 (12 GENNAIO) 12.43: E’ chiaro che con la Nebbia e in condizioni così particolari le prestazioni al poligono inevitabilmente saranno determinanti per il risultato finale, specie nelle serie in piedi. 12.40: Si sta completando la fase di azzeramento. 12.39: A Oberhof presente sul tracciato una Nebbia abbastanza ...

Il programma della Mass start femminile (12 gennaio) – La presentazione della Mass start femminile (12 gennaio) – Le classifiche di Coppa del Mondo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass start femminile di Oberhof (Germania), valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Sulle nevi tedesche la gara con partenza di gruppo sarà accompagnata da tanta incertezza e, come ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2020 : Dorothea Wierer in testa dopo la sprint di Oberhof : Dorothea Wierer si conferma in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2020 di biathlon al termine della sprint di Oberhof. L’azzurra ha concluso la gara al quarto posto, un eccellente risultato considerando anche le difficili condizioni ambientali e il difficlissimo tracciato tedesco. L’azzurra conserva il pettorale giallo con 347 punti, ora ha 20 lunghezze di vantaggio sulla norvegese Tiril Eckhoff e ben 58 sull’altra ...

LA CRONACA DELLA GARA 15.52: La nostra DIRETTA si chiude qui. Grazie per averci seguito e buona serata appuntamento a domani con la Sprint maschile 15.49: Buone notizie dunque per Wierer che è la prima delle atlete in lotta per la Coppa del Mondo, gara discreta di Vittozzi che è 20ma, meno bene le altre azzurre. 15.47: Carrara chiude al 74mo posto 15.43: L'inserimento di Porshneva al 34mo posto ...

Biathlon - Dorothea Wierer conquista un prezioso 4° posto nella sprint di Oberhof 2020. Olsbu Røiseland sbaraglia la concorrenza : Neve anomala, vento, pioggia e nebbia hanno accolto le atlete ad Oberhof, su quello che è uno dei tracciati più duri e con il poligono più complicato dell’intero panorama del Biathlon. Dopo aver saltato la tappa di Le Grand Bornand per scelta personale, la norvegese Marte Olsbu Røiseland è tornata più in forma che mai aggiudicandosi la sprint femminile odierna grazie ad una prova perfetta sia nel fondo che al poligono dove ha trovato lo ...

14.16: Le altre azzurre al via: Sanfilippo col 48, Gontier con l'82 e Carrara con il 99 14.13: Sono cinque le azzurre in gara e oggi dovranno arrivare risposte importanti in chiave staffetta per il Mondiale di Anterselva. Al via, oltre a Wierer, che parte con il 24, anche Lisa Vittozzi da cui si attendono importanti segnali di ripresa dopo un dicembre non straordinario, al via con il 15. 14.10: La ...

La startlist della Sprint femminile – La presentazione della tappa al femminile – La presentazione della Sprint femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oberhof, in Germania: oggi, giovedì 9 gennaio, alle ore 14.30 in gara per l'Italia ci saranno Lisa Vittozzi, Dorothea ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2020 : Dorothea Wierer - fuga o sorpasso? : Le vacanze di Natale del Biathlon ormai sono terminate. Pertanto, la Coppa del Mondo sta per riprendere da Oberhof, in Germania. Nel settore femminile Dorothea Wierer ha chiuso il 2019 con il pettorale giallo sulle spalle. L’obiettivo è quindi quello di difendere la leadership in classifica generale, attualmente detenuta con un margine di 17 punti su Tiril Eckhoff e di 22 su Ingrid Tandrevold. Il vantaggio sulle norvegesi è quindi minimo, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2020 : i convocati dell’Italia. Attesa per Dorothea Wierer : Torna l’appuntamento con la Coppa del Mondo di Biathlon, dopo la pausa per le festività natalizie. Il massimo circuito internazionale si trasferisce in Germania, precisamente ad Oberhof: in programma la quinta tappa. Quattro giorni di gare: si disputeranno le sprint, le staffette e le mass start, ovviamente sia al maschile che al femminile. Andiamo a scoprire i convocati dell’Italia per l’appuntamento teutonico. L’Attesa ...

Biathlon - Dorothea Wierer è pronta a cacciare la seconda Sfera di cristallo ma il dream team norvegese fa davvero paura : Il movimento femminile del Biathlon entra nell’anno nuovo e il fondamentale mese di gennaio, nuovamente con un grosso sorriso stampato sul volto. Dorothea Wierer ha completato nel 2019 tutto ciò che si poteva desiderare: Coppa del mondo generale, Mondiale e persino difesa del pettorale giallo nelle prime tre tappe di questo inverno. Il morale per la ventinovenne altoatesina è elevatissimo, sono arrivate già due vittorie (entrambe nella ...

Il programma e la startlist della gara – La presentazione della manifestazione Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del World Team Challenge di Biathlon in programma nella Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania: oggi, sabato 28 dicembre, alle ore 18.15 in gara per l'Italia ci saranno Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Gli azzurri sono infatti inseriti tra le dieci coppie ...

Biathlon - World Team Challenge 2019 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer a caccia del bis nell’Arena dello Schalke : E’ tutto pronto a Gelsenkirchen per la consueta festa natalizia del World Team Challenge, la manifestazione a squadre di Biathlon giunta ormai alla sua diciottesima edizione. Nello stadio che viene normalmente usato dallo Schalke 04 per giocare le proprie partite interne di calcio, gli organizzatori hanno ormai raggiunto un enorme successo sfruttando la crescente popolarità dello sport nordico e superando nella passata edizione le 46mila ...

Biathlon - World Team Challenge 2019 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer difendono il titolo : Il World Team Challenge è una gara-esibizione di Biathlon che ogni anno si tiene a Gelsenkirchen, nel nord-ovest della Germania, all’interno dello stadio normalmente utilizzato per le partite di calcio dello Schalke 04. Nonostante non abbia alcuna valenza ufficiale, nel corso del tempo la manifestazione ha guadagnato un grosso seguito, diventando una sorta di prologo ideale per le tappe tedesche di gennaio, nonché una piccola tradizione ...