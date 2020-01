Bianca Guaccero: “Al liceo Checco Zalone ci provò con me” (Di domenica 12 gennaio 2020) Bianca Guaccero e il passato con Checco Zalone La conduttrice di Rai2 Bianca Guaccero ha raccontato a Di Più Tv della sua infanzia alle prese con le avances di.. Checco Zalone. Si, proprio il comico e regista che sta facendo parlare di sé in questi giorni grazie alla sua ultima pellicola di successo, Tolo Tolo. Al settimanale di gossip, Guaccero, di origini pugliesi come Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha confessato: “Non potrei mai dimenticare, accadde tutto a metà degli anni Novanta. Ci incontrammo in un autogrill a pochi chilometri da Bari, io ero con i miei professori e i miei compagni. Andavamo in gita e ci eravamo fermati per mangiare qualcosa”, confessa la showgirl. “In quell’autogrill c’era un gruppo di ragazzi più grandi di noi, venivano dal liceo di Conversano, sempre in provincia di Bari e pure loro stavano andando in gita. Io stavo parlando con le mie ... Leggi la notizia su tpi

