Treviso, non raccoglie gli escrementi del cane in città: multa dar 400 euro (Di sabato 11 gennaio 2020) Lavinia Greci Un 59enne non ha raccolto le deiezioni del suo animale domestico e le ha lasciate sul marciapiede, ma alcuni agenti lo hanno visto e fotografato. Prima ha negato e poi ha dovuto pagare Come ogni giorno, aveva portato fuori il suo cane per fare la consueta passeggiata e consentirgli di fare i suoi bisogni. Ma al momento di raccogliere gli escrementi del proprio animale domestico, avrebbe fatto finta di niente, lasciandoli lì, sul marciapiede. Così, un uomo di 59 anni è stato punito con una sanzione da 400 euro dal nucleo antidegrado della polizia Locale. È accaduto in via Filzi, a Treviso, dove l'uomo è stato sorpreso dalle forze dell'ordine. Tutte le sanzioni Secondo quanto riportato da Treviso Today, gli agenti avrebbero così elevato la prima contravvenzione al proprietario di un animale che non pulisce gli escrementi del cane che porta in giro. Dopo le multe ... Leggi la notizia su ilgiornale

