Reggio Emilia: prende la moglie a bastonate, lei è incinta di 6 mesi (Di sabato 11 gennaio 2020) Anni di soprusi e violenze, vissute all’insegna della paura del compagno 30enne. Molte delle violenze avvenivano persino davanti ai figli. Non si è mai fermato davanti a nulla, nemmeno di fronte ad una vita in arrivo. Ora l’uomo è stato denunciato con l’accusa di maltrattamenti continui e aggravati. prende a bastonate la compagna incinta Le violenze si protraevano da anni, quasi “da manuale”. La coppia viveva a Cadelbosco di Sopra, provincia di Reggio Emilia; lui, operaio di 30 anni, lei moglie e madre di soli 25 anni, insieme da 6 e già genitori di due bambini. Da quanto emerso dalla denuncia, le violenze si protraevano da anni, spesso a seguito di discussioni. L’ultimo episodio si è verificato il giorno di Natale. Una violenta discussione per futili motivi che è generata in uno scarico di rabbia furiosa sulla donna, al sesto mese di gravidanza. Dopo averla presa anche a ... Leggi la notizia su thesocialpost

matteosalvinimi : Pazzesco stasera a Scandiano, il paese di Prodi in provincia di Reggio Emilia: piazza strapiena alla faccia del fre… - matteosalvinimi : Un mare di gente oggi con la Lega a Castellarano (Reggio Emilia), invece ai banchetti PD e 5 Stelle... non spingete… - matteosalvinimi : Qui carcere di Reggio Emilia insieme agli agenti della Polizia Penitenziaria, troppo spesso trattati peggio dei det… -