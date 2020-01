Programma Periferie, l’assessore Reale risponde al raggruppamento “Patto Civico” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’assessore Antonio Reale in risposta al comunicato di Patto Civico, sulla questione legata al Programma Periferie. “In questi ultimi giorni leggo con dispiacere una campagna di disinformazione che monta in merito al Programma Periferie. L’ultimo comunicato sulla questione, a firma del fantomatico raggruppamento denominato “Patto Civico”, mi lascia veramente perplesso. Un conto che chi scrive e disputa su questioni amministrative siano semplici cittadini poco informati o informati male da chi sui social ha riversato spesso il significato della sua esistenza (contento lui…!), un altro è che si esprimano allo stesso modo consiglieri comunali che hanno condiviso e votato addirittura favorevolmente il Programma di Mandato del Sindaco che si estrinseca nelle sue forme conseguenti: ... Leggi la notizia su anteprima24

