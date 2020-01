Primo morto per una polmonite virale: è della famiglia della Sars (Di sabato 11 gennaio 2020) In Cina si è registrata la prima morte per la misteriosa polmonite virale che ha colpito diverse persone a Wuhan, nell’Hubei, nel mese di dicembre. Secondo la Commissione sanitaria di Wuhan le persone con i sintomi di questa malattia sono 41 e ce ne sono altre sette in gravi condizioni. Si tratterebbe di un’infezione causata da un virus che appartiene alla stessa famiglia della Sars, la sindrome respiratoria acuta grave che tra il 2002 e il 2003 uccise più di 700 persone tra la Cina e Hong Kong. Sul Primo morto si sa che aveva 61 anni, era un cliente abituale del mercato del pesce di Wuhan e in precedenza aveva avuto tumori addominali e malattie epatiche croniche. La Commissione sanitaria ha anche specificato che dal 3 gennaio a oggi non sono stati rilevati nuovi casi e che nello staff medico non sono stati trovati casi di infezione, né ci sono chiare evidenze della trasmissione ... Leggi la notizia su blogo

