Pomeriggio Cinque, il Codice Media e Minori violato nelle puntate del 15 e 18 ottobre: "Scene svilenti per la figura femminile" (Di sabato 11 gennaio 2020) Il comitato d'applicazione del Codice Media e Minori ha stabilito che Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì, precisamente nelle puntate andate in onda il 15 e il 18 ottobre 2019, ha trasmesso contenuti che hanno svilito la figura femminile e che hanno portato, quindi, alla violazione del Codice stesso.Ha destato un po' di stupore, il fatto che la precitata notizia non sia stata data a Pomeriggio Cinque, come, di solito, dovrebbe accadere in casi come questi, ma durante l'edizione pomeridiana di ieri, venerdì 10 gennaio 2020, del Tg5:Pomeriggio Cinque, il Codice Media e Minori violato nelle puntate del 15 e 18 ottobre: "Scene svilenti per la figura femminile" pubblicato su TVBlog.it 11 gennaio 2020 19:29. Leggi la notizia su blogo

