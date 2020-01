Migranti: medico Emergency, 'bimbo 2 anni arrivato a bordo incosciente, ora sorride' (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "Un bimbo di 2 anni è arrivato a bordo incosciente. Lo abbiamo spogliato, asciugato e riscaldato... è stato bello vederlo tornare a sorridere e mangiare, in braccio a sua madre". Lo scrive su Twitter Emergency riportando le parole di un suo medico, Giorgio, che si trov Leggi la notizia su liberoquotidiano

