LIVE Inter-Atalanta 0-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: tutto a pronto a San Siro! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Squadre nel tunnel! 20.39 Manca sempre meno all’inizio della sfida: chi vincerà a San Siro? 20.37 Corsi e ricorsi storici sulle panchine. Gasperini fu esonerato nel 2011 dopo il Triplete tra Benitez, Leonardo e Ranieri, in una parantesi che l’allenatore della Dea ha felicemente dimenticato. Per Conte invece, un brusco addio all’Atleti Azzurri d’Italia: dopo i problemi con Doni, ebbe uno scontro con i tifosi prima delle dimissioni. 20.35 Spettacolo di luci nel pubblico al Meazza! 20.33 Bolgia a San Siro! tutto pronto sotto la Madonnina! 20.31 Parlando della Storia dell’Inter, Giuseppe Meazza è colui che ha raggiunto più volte almeno 20 gol in Serie A: 7, come Nordhal. Oggi, Ciro Immobile ha raggiunto tale record per la quarta volta: davanti a lui solo le due Leggende e Gabriel Batistuta con 5 ... Leggi la notizia su oasport

