GF Vip Serena Enardu su Pago: «Ho fatto l’errore più grande della mia vita» (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo quasi 48 ore Serena Enardu è riuscita ad incontrare il suo ex compagno Pago che, rinchiusa in una stanza segreta ha potuto osservare il cantante da lontano. A decidere se far entrare Serena nella casa del “GF” per una settimana è stato il pubblico da casa; unico giudice imprescindibile sulle sorti dell’ex coppia. La seconda puntata del “grande Fratello Vip” ha trionfato per gli incontri. Il primo, ma anche il più atteso è stato decisamente quello fra Pago e Serena. Ma prima di far entrare Serena nella casa del “GF”, Alfonso Signorini si è soffermato sulle sensazioni della donna, maturate già da tempo. L’ex concorrente di “Temptation Island Vip” non ha più dubbi sui suoi sentimenti. «Difficilmente sbaglio, ma con Pago ho fatto l’errore più grande della mia vita». La delusione di Serena Il cantante, alla notizia che ... Leggi la notizia su velvetgossip

novasocialnews : Gf Vip, l'incontro in lacrime tra Pago e Serena (ma lui non la vuole in Casa) #novasocialnews #nonstopnews… - zazoomblog : Il Cantante mascherato batte il Gf Vip L’Unicorno Berti vince anche su Pago e Serena - #Cantante #mascherato… - zazoomblog : Gf Vip lincontro tra Pago e Serena Enardu sorprende tutti: cosa si sono detti in diretta tv - #lincontro #Serena… -