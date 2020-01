Fabrizio De André: 21 anni senza il Nostro Amico Fragile (Di sabato 11 gennaio 2020) 21 anni fa, l'11 gennaio 1999, in una notte fredda d'inverno, ci salutava Fabrizio De André, il cantore degli ultimi e degli emarginati. Non passa anno che in tv o in piazza non avvengano degli eventi dedicati alla sua immensa arte, tracciata con il solco del falegname. Quel falegname che ha saputo intingere, nella penna della povertà, le parole in cui ognuno di noi si identifica. “Pensavo: è bello che dove finiscano le mie dita debba, in qualche modo, incominciare una chitarra”, recitava (...) - Musica e Spettacoli Leggi la notizia su feedproxy.google

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi L'#11gennaio 1999 muore #Fabrizio De André, fra i cantautori più amati. #Faber #CondividiLaCultura… - chetempochefa : Dopo aver ricordato ieri l'anniversario della scomparsa di Fabrizio De André, riguardiamo l'esibizione di… - chetempochefa : 'Ma tu che vai, ma tu rimani vedrai la neve se ne andrà domani.' In occasione dell'anniversario della scomparsa di… -