Elettra Lamborghini, scollatura esagerata: l’abito non contiene le sue curve esplosive (Di sabato 11 gennaio 2020) Prima il Festival di Sanremo, poi il matrimonio. Per Elettra Lamborghini questo 2020 è cominciato alla grande. Sì, ci sarà anche lei, l’ereditiera, cantante e regina del twerking e delle provocazioni nel cast di Sanremo di Amadeus, che comincerà il prossimo 4 febbraio. “Ebbene sì. È tutto vero. Sono ufficialmente tra i 22 big che si esibiranno a febbraio sullo storico palco del Teatro Ariston di Sanremo”, ha scritto la 25enne su Instagram, dove è seguita da quasi 5 milioni di follower, sotto a una foto che la ritrae con un abito molto sexy. “Mi sto preparando a questo evento in segreto da tanti tempo”, ha proseguito per poi rivolgersi direttamente ai fan: “Io e la mia canzone non vi deluderemo, tranquilli!”. E poi le nozze in vista. Come svelato da lei stessa a mezzo Instagram, ha da poco ricevuto la proposta di matrimonio e quindi l’anello di fidanzamento da parte del suo compagno, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

