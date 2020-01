Dove finiscono i soldi delle restituzioni dei Cinque Stelle: le ultime polemiche nel Movimento (Di sabato 11 gennaio 2020) "Ho smesso di versare le restituzioni al Movimento Cinque Stelle perché da un anno circa finiscono in un conto privato intestato a Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Ci sono milioni e milioni di euro in quel conto e nessuno sa come vengono utilizzati": così l'ex ministro ed esponente M5s Lorenzo Fioramonti apre le polemiche sul sistema di restituzioni e la mancanza di trasparenza. Leggi la notizia su fanpage

