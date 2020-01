Donna accoltellata al rione Libertà, resta in carcere il 44enne: “Sono stato provocato” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento -resta in carcere il 44enne che giovedì scorso (leggi qui), in piazza San Modesto, a Benevento, ha accoltellato una Donna, ferendola gravemente. L’uomo, sordomuto dalla nascita, interrogato questa mattina dal gip Vincenzo Landolfi, si è scusato per l’accaduto, raccontando di aver reagito con la coltellata a una provocazione giunta dalla vittima. Il gip, come dicevamo, ascoltata la versione del 44enne, difeso dall’avvocato Vincenzo Sguera, ha deciso di confermare la misura cautelare in carcere. L’accusa resta quella di tentato omicidio. L'articolo Donna accoltellata al rione Libertà, resta in carcere il 44enne: “Sono stato provocato” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

