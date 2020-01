C’è Posta per Te riparte con Johnny Depp e Luca Argentero (Di sabato 11 gennaio 2020) Johnny Depp e Maria De Filippi - C'è Posta per Te A vent’anni di distanza dall’esordio assoluto (primissima puntata il 12 gennaio 2000), Maria De Filippi dà il via alla nuova stagione di C’è Posta per Te, il people show del sabato sera di Canale 5. Quella che parte questa sera alle 21.20 è la 23° edizione. Ad inaugurare il nuovo ciclo di puntate sarà una star del cinema di Hollywood: il ‘pirata’ Johnny Depp. Ospite anche Luca Argentero, insieme alla compagna Cristina Marino. Protagonisti a C’è Posta per Te, come ogni anno, saranno sempre le storie e i sentimenti delle persone comuni, tra sorprese, emozioni e dissapori mai superati, con l’obiettivo – per chi si è rivolto al programma – di ricongiungersi ad un proprio caro che, per differenti ragioni, è oggi ‘lontano’, oppure ringraziarlo. C’è Posta per Te si ... Leggi la notizia su davidemaggio

