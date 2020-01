California, strano oggetto ripreso dalla telecamera: è un ufo? (Di sabato 11 gennaio 2020) In California le telecamere di sicurezza di un cantiere avrebbero ripreso un oggetto non identificato nel cielo. Incredulo il guardiano notturno che ha deciso di rendere pubblico il video a più di un anno di distanza. California, ufo vola nei cieli americani Un video che è già diventato virale, ma che risale a più di un anno fa. Douglas Benefield, un 48enne che lavora come guardiano notturno in un cantiere di Cathedral City (California), la notte del 23 luglio 2018 avrebbe visto nelle telecamere di sicurezza a circuito chiuso dell’edificio qualcosa di insolito che lo avrebbe destabilizzato: un ufo. “Ero seduto lì e all’improvviso ho capito che stava accadendo qualcosa di strano. Ho subito riprodotto il video e non potevo credere ai miei occhi. Continuavo a guardarlo ancora e ancora.” Queste sono le parole di testimonianza del guardiano, che ha raccontato per ... Leggi la notizia su notizie

FEMsrl : California, strano avvistamento nel cielo: oggetto luminoso non identificato ripreso dalla telecamera - FEMsrl : E' di nuovo 'caccia' all'Ufo: strano oggetto ripreso da telecamera - Veritat5 : #Ufo #Angeli ieri #Aliens Oggi -