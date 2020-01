Biathlon in tv oggi, Staffette Oberhof 2020: orari d’inizio, programma, pettorali di partenza e partecipanti (Di sabato 11 gennaio 2020) oggi, sabato 11 gennaio, sulle nevi di Oberhof (Germania), andranno in scena le Staffette femminile e maschile, valide per la Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Nell’appuntamento tedesco, dopo le sprint delle prime due giornate, è la volta delle prove a squadre e l’Italia vorrà far bene con le ragazze e i ragazzi, motivati a ottenere un grande risultato in un contesto così prestigioso. Tra gli uomini Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Saverio Zini e Thierry Chenal cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo, massimizzando la loro prestazione. I favoriti, sulla carta, dovrebbero essere la Norvegia, pur priva del proprio asso Johannes Boe, la Francia del vincitore di ieri Martin Fourcade e la Germania padrona di casa. Sul versante femminile, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo e Michela Carrara sono le prescelte e dovranno fare i conti anche ... Leggi la notizia su oasport

