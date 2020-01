Barbara D’Urso: “Ho un patto con i miei figli, non devo parlare di loro in tv” (Di sabato 11 gennaio 2020) Barbarella superstar nell'intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Si è raccontata a 36' gradi, dal rapporto con i figli all'amore, che non sarebbe ancora arrivato. A chi la critica, risponde così: "Tutte le persone di successo sono attaccate. Giletti si è accanito contro di me, ma grazie ai miei giornalisti abbiamo svelato la verità su Pamela Prati". Leggi la notizia su tv.fanpage

stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - arturo_bastia : RT @stanzaselvaggia: Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.… - Pietrenere1 : RT @stanzaselvaggia: Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.… -