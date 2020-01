Addio dalla guida del M5S: Di Maio smentisce ma i suoi ne parlano (Di sabato 11 gennaio 2020) Il dibattito interno al M5S sarebbe occupato prevalentemente dall’Addio di Di Maio alla sua guida. Dopo l’indiscrezione secondo cui questa circostanza si verificherebbe tra il 20 e il 21 gennaio 2020, lo staff del leader non ha fatto tardare la smentita. Ma gli eletti grillini continuerebbero a parlarne. Addio di Di Maio alla guida del M5S Non era passato molto dall’uscita della notizia quando il ministro degli Esteri aveva specificato di non avere alcuna intenzione di dimettersi. L’insinuazione riguardava la possibilità di abbandonare il suo ruolo di capo del Movimento prima delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, evitando così di assumersi le responsabilità di una eventuale (ma quasi certa secondo tutti i sondaggi) sconfitta. Nel definire l’articolo “surreale“, la nota aveva poi accusato l’autore di aver riportato il pensiero di ... Leggi la notizia su notizie

