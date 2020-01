A Bergamo l’associazione partigiani contro Bargiggia per il suo libro (che poi presenta a CasaPound) (Di sabato 11 gennaio 2020) Bargiggia continua a far parlare di sé per le propri idee politiche. L’ultimo caso è scoppiato a Bergamo. Dove il giornalista avrebbe dovuto presentare il suo libro “I segreti del calciomercato”. Doveva presentarlo all’ex sala consiliare di via Tasso, intitolata al sindaco partigiano Ferruccio Galmozzi. Il libro è edito da Altaforte accusata di essere vicina a CasaPound. E l’Anpia (associazione partigiani) è insorta. Scrive il Corriere di Bergamo: L’Anpi ne fa una questione di principio: «Sarebbe una banalizzazione invocare il fatto che il libro non abbia natura politica, ma sportiva. Ciò che conta è negare alle organizzazioni neofasciste l’aria da respirare e l’utilizzo di spazi pubblici. Chiediamo con forza che la richiesta sia respinta o che l’autorizzazione sia revocata». Per il Corriere di Bergamo: In realtà, quando l’Anpi solleva il caso con il suo comunicato, ... Leggi la notizia su ilnapolista

