The New Pope: tutti i personaggi (Di venerdì 10 gennaio 2020) The New Pope - Silvio Orlando The New Pope riporterà in video alcuni dei personaggi che il pubblico Sky ha conosciuto in The Young Pope, ovvero Lenny Belardo (Jude Law), il Cardinal Voiello (Silvio Orlando), Monsignor Jutierrez (Javier Cámara), Sofia Dubois (Cécile de France), Esther (Ludivine Sagnier) e il Cardinal Assente (Maurizio Lombardi). Nuove conoscenze saranno, invece, il nuovo Papa, Sir John Brannox (John Malkovich), Danny (Henry Goodman), il Dottor Helmer Lindegard (Ulrich Thomsen), Bauer (Mark Ivanir), Ewa Novak (Yuliya Snigir) e il Cardinal Spalletta (Massimo Ghini). Conosciamo meglio coloro attorno ai quali ruoterà la trama dei nuovi nove episodi, scritti e diretti da Paolo Sorrentino. The New Pope: personaggi ed interpreti LENNY BELARDO (Jude Law) Il pubblico lo aveva visto l’ultima volta accasciato e privo di sensi a Venezia. Da allora Pio XIII – il Papa ... Leggi la notizia su davidemaggio

