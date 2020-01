Strade rotte e risarcimenti: Cammarota convoca Commissione Trasparenza (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Con la sentenza n. 66 pubblicata in data 8 gennaio del 2020 il Tribunale di Salerno, giudice la dr.ssa Ilaria Bianchi, accogliendo la domanda risarcitoria nei confronti dell’Anas da parte di un mio assistito che ha subito danni per la presenza di una pozzanghera sulla carreggiata, ha chiarito definitivamente il principio che la responsabilità del custode della strada si presume, per cui il danneggiato deve soltanto la prova del fatto storico, mentre al custode compete la prova, difficilissima, del caso fortuito e/o della forza maggiore”. Da un caso attinente la sua sfera professionale, l’avvocato Antonio Cammarota trae linfa per una battaglia politica da sviluppare sui banchi della Commissione Trasparenza comunale, di cui ricopre il ruolo di (consigliere) presidente. Spiega: “La sentenza è ancor più rilevante perché si ... Leggi la notizia su anteprima24

