Serena Enardu al ‘GF Vip’. Karina Cascella non si trattiene e diventa una furia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Questa sera, tra pochissime ore, andrà in onda la seconda puntata del reality show ‘Grande Fratello Vip’. Mercoledì scorso sono andate in scena già situazioni clamorose ed una tra queste è stata indubbiamente la richiesta di Serena Enardu di entrare a far parte della Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore l’ex fidanzato Giovanni Conversano l’aveva accusata di essere andata lì esclusivamente per visibilità e a quanto pare non è l’unico a pensarlo. In una delle sue Instagram stories pubblicate nelle scorse ore, l’opinionista televisiva Karina Cascella si è scagliata contro l’ex dell’artista Pacifico Settembre, in arte Pago, concorrente del ‘GF Vip’. A livello personale Karina sta vivendo bei momenti con il compagno Max Colombo, con il quale si sposerà in futuro. Anche se è presto per conoscere la data ufficiale: ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

