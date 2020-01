San Basilio, trovati cancelli per fuggire dai carabinieri e bracieri per distruggere la droga (Di venerdì 10 gennaio 2020) I carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno sequestrato a San Basilio cinque barili per distruggere la droga e un cancello in ferro per agevolare la fuga degli spacciatori alla vista delle forze dell'ordine. Le operazioni sono state effettuate con i dipendenti Ater, dato che il materiale era stato costruito nei cortili delle case popolari. Leggi la notizia su fanpage

