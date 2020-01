Samanta Togni si sposa e abbandona Ballando con le stelle (Di venerdì 10 gennaio 2020) Samanta Togni, ballerina storica del programma di Rai 1 Ballando con le stelle, si prepara alle prossime nozze. La donna si dice pronta al grande passo insieme al chirurgo plastico Mario Russo e annuncia l’intenzione di voler lasciare il programma di Milly Carlucci. Un matrimonio in stile gipsy per la coppia Alla rivista Gente Samanta Togni racconta la forte emozione in vista delle nozze con il suo compagno, Mario Russo, chirurgo estetico che lavora tra Italia e Dubai. La ballerina rivela che si erano conosciuti sul treno Roma-Napoli ed è stato subito un colpo di fulmine. “Tutto è stato fulmineo: ci siamo conosciuti in treno e dopo due mesi mi ha proposto le nozze. Eravamo a Capri, di fronte ai faraglioni, sotto la luna piena”, ricorda Samanta, che poi svela alcuni dettagli del matrimonio, che si terrà il prossimo 15 febbraio. “Il matrimonio? Sarà una grande festa, con ... Leggi la notizia su thesocialpost

