Nel segno di San Pio e San Francesco: Accrocca ‘benedice’ un gemellaggio tra Pietrelcina e Assisi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un gemellaggio nel segno di San Francesco e San Pio. Un legame tra le aree interne di Assisi e Pietrelcina. E’ il tema conduttore di un incontro promosso dal Cives e tenutosi questa sera a Palazzo Calabria, nella sede dell’Arcidiocesi a Piazza Orsini. Un incontro al quale hanno preso parte la sindaca della Città di Assisi, Stefania Proietti, e l’Arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca. Presente anche il sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone. Chiamati a discutere da Ettore Rossi di Cives, i presenti hanno dibattuto sul tema: “L’economia di Francesco: un patto per un’economia più giusta, fraterna e sostenibile”. La Proietti e mons. Accrocca hanno più volte fatto riferimento a un progetto che preveda un percorso di fede, un incontro di genti e scambi economici, culturali e turistici tra i due grandi poli del francescanesimo in ... Leggi la notizia su anteprima24

