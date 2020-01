Morto a 60 anni il luminare di oncologia Vincenzo Cerundolo: stroncato da un tumore ai polmoni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Vincenzo Cerundolo, professore a Oxford, è Morto a soli 60 anni a causa di un adenocarcinoma polmonare: a portarlo via un cancro, il mostro contro cui aveva combattuto per gran parte della sua vita professionale conseguendo risultati importantissimi. Era considerato in tutto il mondo un luminare dell'oncologia. Leggi la notizia su fanpage

