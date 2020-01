Mestre, 40enne grave in Rianimazione per un’influenza: non era vaccinato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un uomo di quaranta anni è in gravissime condizioni per una influenza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Mestre (Venezia). Il paziente aveva contratto il virus e dopo i primi sintomi tipici, come la febbre alta, la situazione è degenerata finché è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale. Leggi la notizia su fanpage

