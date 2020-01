Mercato Juventus, svolta Donnarumma: arriva la proposta di Paratici (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mercato Juventus Donnarumma – La Juventus starebbe pianificando anche la stagione successiva. I bianconeri guardano in Italia, con gli occhi puntati momentaneamente in casa Milan in vista di giugno. Paratici accelera i tempi e prepara una proposta indecente che potrebbe far vacillare i rossoneri. svolta clamorosa nell’affare. Mercato Juve: pronto il contratto per Donnarumma Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sport Mediaset” Paratici avrebbe già pronto un quinquennale per Gigio Donnarumma. La Juve non ha mai nascosto il suo interesse verso il portiere saracinesca, con l’affare che potrebbe decollare in caso di sì da parte del giocatore. Non solo: sempre stando a quanto riferito dalla nota emittente televisiva l’ingaggio dovrebbe ammontare sui 9 milioni. I bianconeri sono alla finestra, nel frattempo è già pronta la bozza di contratto. Leggi la notizia su juvedipendenza

