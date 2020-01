Maggio su Insigne: «Lorenzo deve essere meno istintivo ma rimanere a Napoli a vita» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Maggio, l’ex azzurro ha rilasciato una lunga intervista in cui da anche un consiglio al capitano Lorenzo Insigne Christian Maggio sta vivendo una nuova vita nel Benevento di cui è capitano. L’ex giocatore del Napoli ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole. ULTIMA CON LA MAGLIA DEL Napoli – «Napoli-Crotone, certo. Ho voltato pagina, ma lo sapete: ci tenevo a giocare l’ultima volta al San Paolo, fu una scelta di Sarri, non ho rimpianti. C’è delusione, ho ritrovato gli stimoli qui a Benevento. E per una prossima gara, beh: mi piacerebbe solo trovare di fronte i miei ex compagni». Insigne – «Dispiace per Lorenzo. Gli suggerivo sempre di essere meno istintivo nelle sue uscite, perché lui rappresenta la squadra e da napoletano ha una responsabilità importante. È cresciuto, l’esperienza lo aiuterà e per me deve ... Leggi la notizia su calcionews24

