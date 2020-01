M5S: processo firme false, Menallo ‘In appello faremo valere tutte le ragioni’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – “Ne riparliamo in appello per fare valere tutte le ragioni”. E’ quanto dice Francesco Menallo, l’avvocato condannato a un anno e mezzo di carcere nel processo per le firme false del M5S. Il legale è fuori da molto tempo dal movimento. L'articolo M5S: processo firme false, Menallo ‘In appello faremo valere tutte le ragioni’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

fattoquotidiano : Veneto, la Regione non si costituisce parte civile al processo sui “casalesi di Eraclea”. M5s: “Forse per Zaia non… - FMCastaldo : Sui facilitatori regionali ci sono due grandi errori che possiamo ancora evitare. Dobbiamo creare un processo decis… - eziomauro : Palermo, processo firme false M5s: dodici condannati e due assolti -