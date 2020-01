Libia, Di Maio difende Conte sulla gestione dell’incontro con Haftar: «Basta attacchi al premier» (Di venerdì 10 gennaio 2020) La crisi libica, il 9 gennaio, sembrava potesse risolversi con una tregua. Fayez Sarraj, il leader riconosciuto dall’Occidente, aveva dato segnali di possibile apertura a una tregua coordinata dagli attori internazionali, Russia e Turchia fra tutti. Ma il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che conta sull’appoggio di Vladimir Putin, ha rifiutato qualsiasi ipotesi di accordo fino a quando non saranno disarmate le milizie che appoggiano il governo Sarraj, considerate «terroriste». L’Italia, che per la sua posizione geografica è il primo Paese ad affacciarsi su quel territorio in guerra dal 2014, quando fu ucciso Gheddafi, ha mancato l’occasione di coordinare una trattativa storica tra Sarraj e Haftar. «L’impegno dell’Italia è massimo, in questi giorni sono stato a Bruxelles, Istanbul, Il Cairo e sono appena rientrato da Algeri – ha ... Leggi la notizia su open.online

