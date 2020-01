L'aggressione subita da Gamal Eid nell'Egitto che ha ucciso Giulio Regeni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gamal Eid è un noto attivista e avvocato egiziano per i diritti umani, direttore esecutivo della Rete araba per le informazioni sui diritti umani (ANHRI), la più importante organizzazione che si occupa della difesa della libertà di opinione, credo ed espressione nel mondo arabo. A fine 2019, il 30 dicembre, il regime egiziano ha deciso di volergli dare gli auguri per il fine anno. A modo loro. Aggredendolo, a cielo aperto, sotto gli occhi di tutti. Una decina di persone lo hanno (...) - Tribuna Libera / Egitto, Al Sisi , Giulio Regeni Leggi la notizia su feedproxy.google

