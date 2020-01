Il grande ritorno di WhatsApp a pagamento 2020 da sabato mattina: è vero, anzi una bufala (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una bufala letteralmente intramontabile quella alla quale stiamo assistendo oggi 10 gennaio e che a conti fatti ci racconta il ritorno di WhatsApp a pagamento in questo 2020, con un provvedimento valido da sabato mattina. La catena non ci dà una data precisa, ma solo il riferimento temporale classico, dicendo che “è vero” e che a conti fatti di recente sarebbe stato ufficializzato il clamoroso passo indietro da parte di un team che aveva promesso a più riprese la decisione di rendere gratuita l’app. Eppure ci avevamo provato già nel 2018, come potrete notare con il nostro articolo di allora, a mettervi in guardia. La catena è la stessa di sempre, con il monito che preannuncia il ritorno di WhatsApp a pagamento da sabato mattina, lasciandoci intendere che per qualche oscuro motivo tra poche ore ci verrà scalato il credito necessario per rendere funzionante l’app ... Leggi la notizia su bufale

