Il Cus Avellino affronta il Belvedere, Erba: “Partita fondamentale ma non decisiva” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – È conto alla rovescia in casa Cus Avellino per il big match della prima giornata di ritorno che metterà gli irpini, che devono difendere la vetta, contro i terzi della classe: il Belvedere C5. Prima giornata di ritorno per i lupi, all’andata il Belvedere vinceva 0-2 ma la partita fu pirotecnica e i lupi vinsero 4-2. In ottica classifica, il Cus Avellino distanzierebbe a +5 il Belvedere in caso di vittoria senza trascurare il risultato dell’altro big match di giornata cioè Green Park – Vitalica (seconda e quarta in classifica). A parlare prima della gara è capitan Erba: “Momento cruciale della stagione quello che stiamo per vivere. La partita di sabato è fondamentale ma non è decisiva. La vittoria sarebbe un ottimo risultato per il continuo della stagione. Il Belvedere è una bella squadra ma non sono più forti ... Leggi la notizia su anteprima24

